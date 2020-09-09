Пугачева и Галкин перепели Моргенштерна на мотив частушек. Потому что это 2020 год и хуже уже все равно не будет

Баста и Алла Пугачева поучаствовали в новом выпуске шоу Максима Галкина «Музыкалити», в котором гости слушают современных музыкантов и выставляют им баллы. Ближе к концу выпуска Галкин включил песню Моргенштерна и Элджея «Cadillac» — один из главных хитов 2020 года. Клип на этот трек всего за два месяца собрал почти 54 миллиона просмотров на ютьюбе.

Сперва Баста и Пугачева просто качали головой под музыку. Но потом начались слова… Особенность «Cadillac» в том, что куплет Моргенштерна практически невозможно разобрать. Судя по реакции Пугачевой, она тоже ничего не поняла. В конце концов Баста не выдержал и выключил трек. Пугачева заявила, что понятия не имеет, кто такой Моргенштерн: «Не знаю, я с шаманами не дружу». Больше того, певица вслед за Бастой по ошибке назвала автора «Cadillac» Моргенштейном.

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Участники шоу решили изучить текст песни и выяснить, о чем же все-таки читал Моргенштерн. Пугачева, взглянув на текст, отметила, что это «же чистые частушки». Тогда Галкин и Пугачева начали вместе скандировать текст «Cadillac» на мотив частушек: «Сотни сук катят ко мне, сотни сук хотят камней. Как дела, как дела, это новый Cadillac».

В итоге песня Моргенштерна и Элджея набрала меньше всего баллов — 13. Конкуренты в лице Скриптонита и Dequine получили по 30 и 29 баллов соответственно. Дуэту Доры и Мэйби Бэйби поставили 22 балла. На предпоследнем месте оказались Клава Кока и Niletto с 15 баллами.

Полную версию выпуска «Музыкалити» с Пугачевой и Бастой можно посмотреть ниже.

ТО «Gazgolder»