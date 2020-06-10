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Рэпер Моргенштерн читает так неразборчиво, что его песни слушают по миллиону раз. Вот вы понимаете, что там за слова? *нрзб* тест «Медузы»

Рэпер Моргенштерн побил рекорд по дизлайкам: палец вниз его клипу на песню «Пососи» поставили 1,7 миллиона раз. Сомнительное достижение — зато хорошо демонстрирует его популярность. Рекорд по дизлайкам на клипе «Пососи», кстати, был условием, чтобы он выпустил другой трек — «Кадиллак». И в песне «Пососи», и в «Кадиллаке», и в любом другом треке Моргенштерна сложно разобрать слова. Решили проверить: это только мы не понимаем или все остальные тоже? Предлагаем вам посмотреть отрывки из клипов и попытаться понять, что за строчки произносит рэпер. Не переживайте, будут варианты ответов, по памяти восстанавливать не придется!

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Фото в анонсе: MORGENSHTERN / Youtube