Рэпер Моргенштерн установил рекорд по дизлайкам в российском ютьюбе. Его клип «Пососи» выбесил всех даже больше, чем песня Тимати и Гуфа 👎👎👎

Автор строчек «*** [пенис] огромный как пенис» и «Та-та-та-та, та-та-та-та-та» рэпер Алишер Моргенштерн со своим новым клипом «Пососи» побил рекорд по дизлайкам российского ютьюба. За четыре дня видео набрало 15 миллионов просмотров и 1,6 миллиона дизлайков.

В клипе на «Пососи» Моргенштерн приезжает в загородный дом на машине с номером «пОСОси» и кодом региона регистрации 666. После этого полураздетый рэпер скачет по двору с набитой деньгами сумкой, хвастается своим маникюром и рифмует «Цой» с «подавился мацой». Уже в доме музыкант начинает разбрасываться деньгами.

Внимание, в клипе много мата. Если вас это не устраивает, посмотрите на поздний ужин ежа и лисицы.

MORGENSHTERN

В инстаграме Моргенштерн призывал фанатов убирать лайки и ставить «Пососи» исключительно дизлайки. При достижении антирекорда рэпер пообещал выпустить трек «Cadillac», записанный совместно с Элджеем.

Чего Моргенштерн хотел, того и добился. Обещание тоже сдержал: рекорд есть, «Cadillac» тоже выложил.

MORGENSHTERN

Предыдущий рекорд по дизлайкам принадлежал клипу на песню Тимати и Гуфа «Москва». Там Тимати грозился «хлопнуть бургер за здоровье Собянина». До удаления с ютьюба у видео Тимати и Гуфа было 1,4 миллиона дизлайков.

Перезалив удаленного клипа Тимати и Гуфа Cats Eshk \ Кошкин ЕШК