Во второй рейтинг Forbes самых перспективных россиян до 30 лет вошли Моргенштерн, Нурлан Сабуров и Алеся Кафельникова

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Это второй по счету ежегодный список издания, составляемый редакцией и экспертным жюри из 100 номинантов. Рейтинг представлен в десяти категориях.

Победителями в категории «Предприниматели» стали Михаил Беляндинов и Марк Саневич (BestDoctor), Кирилл Родин («Кухня на районе») и Игорь Коропов (Skillbox).

В категорию «Спорт» попали фигуристка Алена Косторная, пловец Антон Чупков и киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов. Среди музыкантов самыми перспективными названы рэпер Алишер Моргенштерн и певицы Манижа Сангин и Катя Кищук, а в категории «Искусство» — художник Екатерина Муромцева, композитор Соня Белоусова и актриса Василиса Перелыгина.

В категории «Социальные практики» победили Анна Ривина («Насилию.нет»), Сергей Абдурахманов («СПИД.Центр») и Иван Бакаидов (LINKa), а в «Новых медиа» — стендап-комик Нурлан Сабуров, Юлия Пош и Татьяна Столяр («Антиглянец»), Константин Мефтахудинов и Юрий Сапрыкин-младший («Страдающее Средневековье»). В номинации «Мода и дизайн» лучшими признаны Алеся Кафельникова, Алиса Ушакова и Вероника Хан.

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