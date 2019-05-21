Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. В него попали Анастасия Ивлеева и Монеточка

Российский Forbes впервые в своей практике выпустил рейтинг «30 до 30» — в него вошли 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет.

Участники рейтинга выбирались экспертным советом и редакцией журнала из 100 номинантов по десяти категориям.

Так, в категории «Предприниматели» представлены Анна Белова (Devar), Георгий Соловьев (Skyeng) и Олег Кивокурцев (Promobot). В категорию «Музыка и кино» попали клипмейкер Алина Пязок, кинорежиссер Кантемир Балагов и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), в «Искусство» — пианист Даниил Трифонов, художник Аслан Гайсумов и режиссер Александр Молочников, а в категорию «Новые медиа» — блогеры и телеведущие Татьяна Мингалимова, Анастасия Ивлеева и Мария Командная. Самыми перспективными спортсменами признаны футболист Александр Головин, хоккеист Кирилл Капризов и геймер Роман Ramzes666 Кушнарев.

Критериями для отбора в список являлись «возраст, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне». В отличие от аналогичных иностранных рейтингов Forbes в российском не представлена информация о доходах его участников. Издание планирует выпускать новый рейтинг ежегодно.