Еж и лиса отбросили вражду и устроили поздний ужин в английском саду 🦊🦔

В английском городе Малверн, графство Вустершир, еж и лиса устроили мирную ночную трапезу в саду. Обычно ежи сворачиваются в клубок при виде лис — те охотятся на ежей и могут напасть в любой момент. Но иногда угощение заставляет забыть о вражде.

SWNS

Еж и лиса вместе отведали жуков и собачьей еды, которые для них оставил местный житель Стю Маккензи. Маккензи нравится наблюдать за животными, поэтому он установил на дереве в саду камеру, реагирующую на движение. Запись совместного позднего ужина ежа и лисы удивила Маккензи. По его словам, раньше животные себя так не вели и всегда сторонились друг друга.

«Думаю, лисы — оппортунисты, — заключил Маккензи. — Полагаю, если бы еж был ранен, то лиса, будь у нее такая возможность, его бы съела. Но она наверняка в курсе, что соваться к здоровому ежу — не самый разумный поступок».

А вот еще один подобный ролик, сделанный в 2013 году.

Wildlife Gadget Man

Бонус! Лодочка из ежа

Evan Countryman

Кстати о необычной дружбе ⬇️ Заботливый койот помогает нерасторопному барсуку 🦡 Неужели они и правда подружились? И разве не должны друг друга съесть?