Набросок с косой (но улыбающейся!) собакой занял первое место в конкурсе рисунков. Потому что так работает демократия

Развлекательный сайт Lomunidad устроил конкурс рисунков — участникам предлагалось изобразить их любимых собак. Многие подошли к заданию со всей серьезностью: к примеру, были работы, выполненные акварелью или карандашом, на которые авторы явно потратили не один час. Вот только победителя определяли по количеству лайков под рисунками. Поэтому первое место отдали Джей Картнер, автору забавного наброска с улыбчивым грейхаундом по кличке Стэнли. Оно и неудивительно, взгляните сами!

А вот как Стэнли выглядит в жизни.

На самом деле Джей Картнер уже 25 лет занимается рисованием, но, как говорит сама художница, ее серьезные работы мало кого интересуют. Другое дело — быстрые рисунки животных, которые принесли ей известность около года назад. Как-то раз после тяжелого дня Картнер решила расслабиться и немного порисовать. Тут ей попался Стэнли, который вечно принимает странные позы. Результат ее насмешил, поэтому художница опубликовала рисунок в фейсбук — и неожиданно прославилась.

Картнер продолжила выкладывать рисунки других своих собак, грейхаундов Стюарта и Китти, а позже завела аккаунты в фейсбуке и инстаграме. Туда она выкладывает наброски своих и чужих животных.

В конкурсе Картнер использовала самый первый набросок своей собаки, после которого ее и заметили.

По словам художницы, Стэнли обожает внимание — особенно псу нравится, когда его рисуют. Хозяйка считает, что Стэнли был рожден для того, чтобы лежать на диване. И вообще Картнер кажется, что ее пес скорее «картошечка, чем грейхаунд». Вот такой он ленивый!