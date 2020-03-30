шапито
Американцы от скуки воссоздают популярные картины из чего попало. Выглядит… специфично!
Источник: Meduza
Четверо соседей из США запустили инстаграм covidclassics, для которого из подручных средств воссоздают знаменитые картины. «Никаких фильтров, никакой ретуши, только мы и вещи, хранящиеся в нашем доме», говорится в описании профиля. Таким образом авторы аккаунта, называющие себя любителями искусства, пытаются скрасить свою самоизоляцию.
Листайте вправо. Первый кадр — версия covidclassics, второй — оригинальная картина, третий — фотография со съемок.