Американцы от скуки воссоздают популярные картины из чего попало. Выглядит… специфично!

Четверо соседей из США запустили инстаграм covidclassics, для которого из подручных средств воссоздают знаменитые картины. «Никаких фильтров, никакой ретуши, только мы и вещи, хранящиеся в нашем доме», говорится в описании профиля. Таким образом авторы аккаунта, называющие себя любителями искусства, пытаются скрасить свою самоизоляцию.

Листайте вправо. Первый кадр — версия covidclassics, второй — оригинальная картина, третий — фотография со съемок.

«Сатурн, пожирающий своего сына», Франсиско Гойя

«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер

«Американская готика», Грант Вуд

«Аранжировка в сером и черном, № 1: портрет матери», Джеймс Уистлер

«Смерть Марата», Жак-Луи Давид

«Молочница», Ян Вермеер

«Сын человеческий», Рене Магритт

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