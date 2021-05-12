Лига безопасного интернета объявила об отмене концерта Моргенштерна в Петербурге после обращений родителей
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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, сообщила ТАСС, что концерт рэпера Моргенштерна, намеченный на 16 мая в Петербурге, отменили.
Родительские организации направили очень много обращений в адрес властей и организаторов концерта. Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем. На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменен.
На сайте СК «Юбилейный», где 16 мая должен был пройти концерт Моргенштерна, сообщается, что мероприятие «перенесено». Когда состоится концерт, в сообщении площадки не уточняется.
Сам Моргенштерн пока не комментировал сообщения об отмене концерта.
В марте Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру проверить творчество Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди детей. В апреле полиция возбудила в отношении рэпера административное дело о пропаганде наркотиков из-за двух клипов Моргенштерна.