На Моргенштерна завели административное дело о пропаганде наркотиков из-за двух клипов

Главное управление МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Также о возбуждении дела сообщает Mash.

Поводом для привлечения артиста к административной ответственности стало заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова. Он пожаловался на клипы Моргенштерна «Розовое вино-2» и Family.

Адвокат исполнителя Сергей Жорин заявил ТАСС, что Моргенштерн не признал вину в пропаганде наркотиков.

Обновлено. Альфа-банк, ранее заявивший о приеме Моргенштерна на работу, после информации об административном деле сообщил, что музыкант не является сотрудником банка. «Новость о том, что он наш сотрудник — это не более чем рекламный ход», — сказали РБК в пресс-службе банка.

Клипы «Розовое вино-2» и Family вышли в марте 2021 года. Моргенштерн записал их вместе с рэпером Yung Trappa, который в феврале вышел из тюрьмы, отсидев более пяти лет по делу о наркотиках.

В конце марта попросила Генпрокуратуру проверить творчество Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди детей.

Ранее ФАС завела дело в отношении Моргенштерна и Альфа-банка о нарушениях закона о рекламе в «Клипе за 10 лямов». Кроме того, суд запретил рэперу исполнять песню «Владимир Путин — молодец!» из-за нарушения авторских прав. Также правоохранительные органы просили запретить Моргенштерну петь песню «Я съел деда», но пока это сделано не было.

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