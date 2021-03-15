«Обещал, что нам не придется за него краснеть». Альфа-банк нанял на работу Моргенштерна

Альфа-банк нанял на работу Алишера Моргенштерна. Рэпер будет директором по работе с молодежью — этот пост создали специально для него. Об этом, как пишет РБК, сообщил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты.

Представитель Альфа-банка считает, что Моргенштерн — «самый неоднозначный», но и «самый креативный» маркетолог в России, а банк, по его словам, «хантит в свою команду лучших».

Перед Моргенштерном поставили конкретную задачу — привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов. Представитель банка подчеркнул, что «Клип за 10 лямов» — первое видео, подготовленное рэпером для компании, — привлек около 25 тысяч клиентов.

Пока что Моргенштерн работает в банке удаленно, а полноценно приступит к обязанностям в конце марта.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в феврале возбудила административное дело по признакам нарушения закона о рекламе из-за «Клипа за 10 лямов», снятого Моргенштерном для Альфа-банка. Разбирательство по делу назначили на 25 марта.

В Альфа-банке, объявляя о приеме Моргенштерна на работу, сказали, что учли «обратную связь от ФАС» по поводу клипа и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника банка».