Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения закона о рекламе из-за рекламного клипа, который рэпер Моргенштерн снял для Альфа-банка. Об этом говорится в определении ФАС от 20 февраля, на которое обратил внимание РБК.
Видео под названием «Клип за 10 лямов» было опубликовано на ютьюб-канале Моргенштерна 27 ноября. На момент написания этой новости оно набрало больше 20 миллионов просмотров.
У ФАС к клипу целый ряд претензий. Вот некоторые из них:
- Моргенштерн употребляет алкоголь;
- В клипе используется утверждение «Лучший банк страны», но не указаны критерии для сравнения, на основании которых сделан вывод о превосходстве Альфа-банка над другими банками;
- Созданный в клипе образ сотрудниц Альфа-банка противоречит реальности, «выглядит вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье»;
- В клипе Моргенштерн использует грудь одной из женщин, играющих роль сотрудниц банка, для имитации оплаты банковской картой, что, по мнению ФАС, отождествляет женщину с предметом;
- Рэпер в видео показывает зрителям неприличный жест — средний палец.
Разбирательство по делу назначено на 25 марта. До 19 марта Альфа-банк и Моргенштерн обязаны предоставить ФАС письменные объяснения «по существу предъявляемых претензий».
В Альфа-банке заявили РБК, что не считают клип Моргенштерна рекламой и не видят в нем нарушений. «Это мнение блогера, его собственный контент», — сказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов. Он добавил, что банк будет оспаривать решение ФАС, если ведомство все-таки посчитает, что «интеграция в контент блогера» нарушает закон о рекламе.
Моргенштерн пока не прокомментировал действия ФАС.
Гиязов также отметил, что с точки зрения бизнеса проект с Моргенштерном показал высокую эффективность. «Мы получили более 25 тысяч заявок от новых клиентов, при этом старые клиенты от нас не ушли, несмотря на некоторые комментарии в соцсетях», — пояснил он.