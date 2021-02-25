Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения закона о рекламе из-за рекламного клипа, который рэпер Моргенштерн снял для Альфа-банка. Об этом говорится в определении ФАС от 20 февраля, на которое обратил внимание РБК.

Видео под названием «Клип за 10 лямов» было опубликовано на ютьюб-канале Моргенштерна 27 ноября. На момент написания этой новости оно набрало больше 20 миллионов просмотров.

У ФАС к клипу целый ряд претензий. Вот некоторые из них:

Моргенштерн употребляет алкоголь;

В клипе используется утверждение «Лучший банк страны», но не указаны критерии для сравнения, на основании которых сделан вывод о превосходстве Альфа-банка над другими банками;

Созданный в клипе образ сотрудниц Альфа-банка противоречит реальности, «выглядит вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье»;

В клипе Моргенштерн использует грудь одной из женщин, играющих роль сотрудниц банка, для имитации оплаты банковской картой, что, по мнению ФАС, отождествляет женщину с предметом;

Рэпер в видео показывает зрителям неприличный жест — средний палец.

Разбирательство по делу назначено на 25 марта. До 19 марта Альфа-банк и Моргенштерн обязаны предоставить ФАС письменные объяснения «по существу предъявляемых претензий».

В Альфа-банке заявили РБК, что не считают клип Моргенштерна рекламой и не видят в нем нарушений. «Это мнение блогера, его собственный контент», — сказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов. Он добавил, что банк будет оспаривать решение ФАС, если ведомство все-таки посчитает, что «интеграция в контент блогера» нарушает закон о рекламе.

Моргенштерн пока не прокомментировал действия ФАС.

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