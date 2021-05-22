Прокуратура направила клип Моргенштерна «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу. Его проверят на оскорбление чувств верующих

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Прокуратура Москвы направила видеоклип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу в рамках проверки на предмет возможного оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает ТАСС.

Проверка проводится по заявлению главы комитета Думы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова. Он направил свое обращение в начале апреля — прокуратуру он просил проверить клип на наличие экстремизма, а Роскомнадзор — заблокировать его на ютьюбе.

В прокуратуре заявили, что до проведения экспертизы правовую оценку дать не могут. Результаты исследования, сообщает ведомство, ожидаются не раньше четвертого квартала 2021 года.

Клип «Новая волна» был выложен на ютьюб 2 апреля, к настоящему моменту его посмотрели 23 миллиона раз. В клипе Моргенштерн, в частности, танцует в церкви в образе священника. В начале видео показан дисклеймер о том, что видео носит развлекательный характер и не имеет цели оскорбить чувства верующих.

В декабре 2020 года прокуратура Петербурга потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда», но позднее отказалась от этого требования.

О других треках Моргенштерна

«В свое сердце я впускаю лучших — там деньги, мама и Владимир Путин» У Моргенштерна вышел альбом «Million Dollar: Happiness». В одном из треков он просто рыгает

О других треках Моргенштерна

«В свое сердце я впускаю лучших — там деньги, мама и Владимир Путин» У Моргенштерна вышел альбом «Million Dollar: Happiness». В одном из треков он просто рыгает

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