Прокуратура решила запретить песню Моргенштерна «Я съел деда»

В Колпинский районный суд Санкт-Петербурга поступил административный иск прокуратуры с требованием запретить распространение в России песни Моргенштерна «Я съел деда».

Эксперты прокуратуры, проверившие песню, сослались на некорректность ее названия. Других причин, почему трек нужно запретить, в иске не указано.

Помимо песни Моргенштерна, прокуратура требует запретить аниме «Наруто», «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский террор» и «Межвидовые рецензенты». Основанием для этого ведомство называет сцены жестокости, убийств и насилия, содержащиеся в фильмах.

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MORGENSHTERN FAMILY

Сам Моргенштерн рассказывал в интервью Юрию Дудю, что записал песню «Я съел деда», вдохновившись одноименным мемом. Он также признался, что украл мотив и слова песни у некоего малоизвестного рэпера.