«Я когда-нибудь уйду, выведу с лица тату» Моргенштерн выпустил ЕЩЕ один альбом и пригрозил завязать с рэпом. Но только не сегодня

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Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю — продолжение «Million Dollar: Happiness» под названием «Million Dollar: Business». Если сложить обложки релизов, получится портрет рэпера — наполовину клоуна, наполовину успешного бизнесмена. Но, честно говоря, не слишком ясно, чем тематически альбом про счастье отличается от альбома про бизнес. Очевидно, что счастливым Моргенштерна делают именно деньги, поэтому между первым и вторым можно условно поставить знак равенства.

В «Million Dollar: Business» музыкант читает все о том же, что и в прошлый раз: как же хорошо быть богатым и талантливым и как плохо, когда ты нищий и завистливый.

Однако «Business» все же получился несколько более серьезным. Если в «Happiness» Моргенштерн рыгал и хвастался, что ему за это заплатили, фристайлил под намеренно ужасный бит своего соратника Славы Марлоу и признавался в любви Владимиру Путину, то в продолжении он размышляет о пенсии («Я когда-нибудь уйду, выведу с лица тату»), насмехается над Оксимироном и цитирует отрывок новостного сюжета о возбуждении административного дела за пропаганду наркотиков против самого себя. А также — м-м-м — жалуется на проблемы с эрекцией из-за употребления наркотиков. Зато, как отмечает The Flow, потенциальных хитов в «Business» на порядок больше (а треков здесь 13).

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Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/15814421">MILLION DOLLAR: BUSINESS</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/5781113">MORGENSHTERN</a> на Яндекс.Музыке

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