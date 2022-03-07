Поэтесса Вера Полозкова уехала из России
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Поэтесса Вера Полозкова покинула Россию. Пост об этом появился в сториз у нее в инстаграме.
Мы улетели. <…> Это была очень горькая неделя. Я путешествую всю жизнь, а живу там, где звучит мой язык. Это очень больно — в свой день рождения собирать детей и прощаться с друзьями, потому что выбора не оставили.
За 11 дней пройдено много точек невозврата. В моей стране больше нет политики, нет журналистики, ни одного работающего правового института. <…> Но государство не равно народ. Люди, принимающие решения за мой народ, у власти незаконно: честных выборов не было десятилетие. Поэтому их единственное оружие — вранье. Вранье и нагнетание ужаса.
Я верю, что так будет не всегда.
Накануне об отъезде из России сообщили режиссер Кантемир Балагов и кинокритик Антон Долин.
5 марта Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам с самолетами в лизинге от иностранных компаний приостановить все рейсы за рубеж.
Такая рекомендация была связана с массовыми арестами российских бортов за рубежом из-за наложенных Западом санкций против России.
«Аэрофлот» и «Победа» сообщили об остановке всех международных рейсов с 8 марта.