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Блогер Некоглай, записавший пародию на российских военных, депортирован из России

Источник: ТАСС

Гражданина Молдавии Николая Лебедева, известного как Некоглай, депортировали из России за нарушения миграционных правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда», — сказал собеседник агентства.

Пресненский суд Москвы ранее признал блогера виновным в административном правонарушении по статье о правилах проживания иностранных граждан в России (часть 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ). Суд назначил Некоглаю штраф в размере пяти тысяч рублей и предписал принудительно выдворить его из страны. 11 ноября Московский городской суд признал это решение законным.

Поводом для депортации Некоглая, у которого 9,5 миллиона подписчиков в тиктоке, стал ролик, опубликованный в начале ноября. В нем Некоглай пародировал видео с войны в Украине: на нем было снято, как российский военный, лежа в окопе, откинул от себя две гранаты, сброшенные украинским дроном.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила блогера в «дискредитации» российской армии и пообещала обратиться в правоохранительные органы. Некоглай в ответ сказал, что Мизулина «занимается слегка не теми делами».

Менеджер блогера заявил, что тот не хотел оскорбить или унизить военных своей пародией. Некоглая задержали 9 ноября из-за того, что у него при себе не оказалось паспорта. 

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