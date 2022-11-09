В Москве задержали блогера Некоглая. Он записал пародию на ролик с российским военным, который отбрасывал от себя гранаты

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В Москве задержали блогера Некоглая (Николая Лебедева), который записал пародию на ролик с российским военным, отбрасывавшим от себя гранаты. Об этом сообщил РБК его представитель, президент агентства Invite Роберто Панчвидзе.

По словам источника издания в полиции, блогера задержали в районе Москва-сити. Mash сообщает, что полицейские пришли в одну из квартир в Красногвардейском проезде, где живет Некоглай и еще несколько человек, и попросили у них документы.

У 22-летнего блогера паспорта не оказалось, после чего его задержали для выяснения личности. Телеканал «Звезда» утверждает, что Некоглая доставили в отдел МВД по Пресненскому району Москвы.

По данным телеграм-канала «112», Некоглай — гражданин Молдавии и его задержали за нарушение миграционного законодательства. В отношении блогера собираются составить административный протокол о нарушении иностранцем правил въезда или проживания в РФ по статье 18.8 КоАП.

Если будет установлено, что Некоглай нарушил миграционное законодательство, его могут депортировать, отметили источники ТАСС.

Два дня назад Некоглай опубликовал в TikTok пародию на популярное видео с российским военным, который, лежа в окопе, откинул от себя две гранаты, сброшенные украинским дроном. По данным «Московского комсомольца», военный выжил. Некоглай повторил действия военного под ремикс песни Boney M «Rasputin».

После публикации пародии глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила Некоглая в дискредитации российской армии. Она пообещала пожаловаться на него в Генпрокуратуру и МВД РФ. Блогер, комментируя заявление Мизулиной, сказал, что она «занимается слегка не теми делами». В свою очередь менеджер Некоглая заявил, что блогер не хотел оскорбить или унизить военных своей пародией.

Некоглай стал известен благодаря стримам в Twitch. У его тиктока 9,5 миллиона подписчиков.