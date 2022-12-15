В России стали набирать разнорабочих для рытья окопов и строительства укреплений в прифронтовой зоне

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На сайтах «Авито», «ВКонтакте» и Headhunter появились многочисленные объявления о наборе разнорабочих для строительства укреплений и рытья окопов в аннексированных Запорожской и Луганской областях, а также в Белгородской области. Внимание на это обратил телеграм-канал «Можем объяснить».

Согласно опубликованным объявлениям, соискателям предлагают работу вахтовым методом с зарплатой от 89 до 258 тысяч рублей. При этом к потенциальным работникам в большинстве случаев не выставляется никаких требований, даже наличия опыта. Работодатель обещает соискателям бесплатное проживание, питание и транспорт до места работы.

В большинстве объявлений заказчиком выступает компания «СтройКом», которая на своем сайте утверждает, что строила Крымский мост, аэропорт в Сочи, стадион в Нижнем Новгороде и небоскреб «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге.

При этом, отмечает «Можем объяснить», на сайтах с отзывами о работодателях можно обнаружить массу негативных комментариев в адрес этой компании. В частности, рабочие жаловались, что жить им приходилось в армейских палатках, бытовые условия были плохими, а зарплаты задерживались и не выплачивались полностью.

«Не клюйте на компанию ООО „Стройком“, сколько бы не пообещали вам. Бегите оттуда», — цитирует телеграм-канал сообщение одного из рабочих.

Осенью, после начала украинского контрнаступления, в сети стали появляться сообщения о том, что власти России возводят масштабные оборонительные сооружения на прифронтовых и оккупированных территориях. В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что к строительству привлекают местных жителей, часто с помощью угроз и принуждения.

В октябре основатель Евгений Пригожин анонсировал строительство оборонительной линии в аннексированной Луганской области, которая, по задумке заказчика, должна была протянуться на десятки километров. Чуть позже стало известно о создании оборонительных сооружений в Белгородской области, на севере Крыма, вокруг Мариуполя и вокруг Мелитополя. В ноябре о строительстве « » в Белгородской области отчитался губернатор Вячеслав Гладков.

О проблемах российской армии при строительстве оборонительных сооружений ранее рассказывали мобилизованные. По их словам, российское военное руководство регулярно отправляет военнослужащих на передовую, где им без снаряжения и необходимой подготовки, находясь под артиллерийским огнем ВСУ, приходится рыть окопы и организовывать оборонительные позиции.

Подробнее о российских оборонительных сооружениях Линия Пригожина Посмотрите, как ЧВК Вагнера строит оборонительные сооружения в Луганской области. Опыт Второй мировой показывает, что они могут оказаться бесполезны