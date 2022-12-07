Глава латвийского регулятора, лишившего «Дождь» лицензии, в 2014 году писал, что Украина «не будет стабильным и демократическим государством»

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Ивар Аболиньш — руководитель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Латвии, отозвавшего у телеканала лицензию на вещание в стране, — в 2013-2014 годах писал твиты с критикой Украины и хвалил Путина. На это обратили внимание пользователи соцсетей, пишет латвийское издание Rus.Tvnet.

Издание опубликовало скриншоты нескольких твитов Аболиньша. Так, в июле 2013 года он писал: «Каким бы ни был Путин, он удерживает Россию, защищает ее от хаоса».

В январе 2014 года Аболиньш опубликовал твит: «Вообще, Латвии следовало бы слать деньги Януковичу и молить Бога, чтобы Украина не приближалась к ЕС. Что мы здесь с миллионной толпой русскоязычных будем делать?»

21 февраля 2014 года Аболиньш написал в твиттере, что «никакое нормальное регулирование в Украине невозможно», а 28 февраля высказался так: «По-моему, это нормально думать сначала о собственных интересах и интересах Латвии. Исход для Украины для нас в любом случае плохой. Украина не будет стабильным и демократическим государством».

Российское издание обратило внимание, что 18 марта 2014 года — в день формального завершения аннексии Крыма — Аболиньш похвалил президента России Владимира Путина, назвав ее «просто отличной». «Все западные причесанные нули могут идти отдыхать. К сожалению», — добавил он.

Как отмечает Rus.Tvnet, на момент публикации данных твитов Аболиньш не работал в NEPLP. Он пришел туда в январе 2017 года, а на пост главы совета был назначен в декабре 2019-го.

Сам глава NEPLP в комментарии Rus.Tvnet подтвердил, что писал такие твиты, но извинился за них и сказал, что больше не придерживается таких взглядов. «Эти твиты ни в коем случае более не отражают мое мнение. Свои твиты того времени я основывал на доступной в тот момент информации. Это мнение было ошибочным и абсолютно не согласовывается с моей нынешней позицией», — сказал Аболиньш.

На момент публикации этой новости в его твиттере доступны только записи с сентября 2015 года.

Телеканал «Дождь» был заблокирован в России вскоре после начала войны в Украине и вынужденно прекратил работу. К июню "Дождь" получил лицензию на вещание в Латвии, куда переехали многие журналисты телеканала. В июле канал объявил о возобновлении вещания.

В декабре стало известно о претензиях властей Латвии к "Дождю" Его оштрафовали за отсутствие звуковой дорожки на латышском языке, показанную в эфире карту Крыма в составе РФ и слова «наша армия» в отношении Вооруженных сил России. Но самый большой резонанс вызвали слова ведущего Алексея Коростелева о том, что канал «смог помочь» российским военным.

2 декабря "Дождь" объявил об увольнении Коростелева и, назвал его слова оговоркой и извинился за них. 6 декабря NEPLP объявил, что отзывает лицензию на вещание канала. На «Дожде» заявили, что продолжат работу на ютьюбе. Обвинения в свой адрес журналисты назвали «несправедливыми и абсурдными».