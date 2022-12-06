«Это была ошибка, никакого злого умысла». Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева попросила вернуться на телеканал уволенного ведущего Алексея Коростелева

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Генеральный директор телеканала призвала ведущего Алексея Коростелева, уволенного из-за фразы про помощь российским военным, вернуться на «Дождь».

Синдеева извинилась перед Коростелевым. Она заявила, что его уволили «за ошибку», и что решение об увольнении было «подлостью» по отношению к ведущему.

Синдеева также призвала вернуться на «Дождь» ведущих Маргариту Лютову (она также работает специальным корреспондентом «Медузы») и , которые приняли решение уйти в знак протеста против увольнения Коростелева.

«Леша, Рит, Роменский, ребята — возвращайтесь на "Дождь". Это была ошибка, никакого злого умысла. Была очень плохая ошибка. Украинцы нас могут за это не простить, но это была ошибка. Люди совершают ошибки», — заявила Синдеева.

Алексея Коростелева уволили из-за того, что 1 декабря, предлагая зрителям «Дождя» сообщать каналу о мобилизации, он сказал: «Многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте».

Против «Дождя» выступили украинские активисты и блогеры. В Латвии, где канал получил лицензию на вещание и где находится его редакция, начали проверку. Главный редактор «Дождя» извинился за фразу Коростелева. 2 декабря было объявлено, что ведущий уволен. Сам он заявил, что не против увольнения, если оно поможет избежать закрытия канала.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии объявил, что отзывает лицензию на вещание «Дождя» из-за этого случая и . Телеканал, заблокированный в России вскоре после начала войны и в июне получивший лицензию в Латвии, прекратит вещание в стране 8 декабря. На «Дожде» заявили, что продолжат работу на ютьюбе. Обвинения в свой адрес журналисты назвали «несправедливыми и абсурдными».