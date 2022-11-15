Ксения Собчак посетила офис «Ростеха». По данным ТАСС, она пыталась уладить конфликт с Сергеем Чемезовым

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Журналистка Ксения Собчак днем 15 ноября посетила офис госкорпорации «Ростех». Как сообщили Baza и ТАСС, минивен «Мерседес» Собчак приехал к офису в 16:00 мск, а спустя 40 минут покинул территорию госкорпорации.

Источник ТАСС в окружении журналистки сообщил, что Собчак планировала провести в офисе «Ростеха» переговоры с главой корпорации Сергеем Чемезовым, направленные на «улаживание конфликта». Об итогах переговоров не сообщается. Собчак это не комментировала.

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В конце октября — начале ноября коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главреда Tatler Ариана Романовского и журналиста Life Тамерлана Бигаева арестовали по делу о вымогательстве. Расследование о вымогательстве начали после заявления главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

По версии следствия, Суханов потребовал у Чемезова 11 миллионов рублей за «блок» на выход негативного материала в телеграм-канале «Тушите свет», который, по словам его создателей, посвящен светской журналистике. Адвокат Романовского говорил, что бывший главред Tatler делал материалы для «Тушите свет» по заданиям Ксении Собчак.

В конце октября, после задержания Кирилла Суханова, Ксения Собчак покинула Россию. Российские СМИ писали, что она проходит подозреваемой по уголовному делу, но позже заявили, что это не так. 7 ноября Собчак вернулась в Россию.

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