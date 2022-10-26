К Ксении Собчак пришли с обыском по делу о вымогательстве, по которому задержан ее коммерческий директор СМИ утверждают, что Собчак хотели задержать, но она уехала из России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Михаил Метцель / ТАСС

Следователи пришли с обыском в загородный дом Ксении Собчак в Московской области. Как сообщили утром 26 октября телеканал РЕН и Baza, обыск провели в доме журналистки в коттеджном поселке «Горки-8». Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что следственные действия связаны с уголовным делом о вымогательстве, в рамках которого вечером 24 октября задержали 32-летнего Кирилла Суханова, коммерческого директора медиахолдинга Собчак . «У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — сказал источник. Присутствовала ли журналистка в доме во время обыска, неизвестно. Ксения Собчак на момент публикации заметки не ответила на просьбу «Медузы» о комментарии.

Ксения Собчак находится за пределами России, утверждает источник РИА Новости. «Она через Белоруссию уехала в Литву», — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связана поездка. Об отъезде Собчак также сообщает РЕН. По данным Baza, «для задержания Ксении Собчак» оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, откуда она, предположительно, собиралась улететь из России.

У полиции было постановление следователя о задержании Собчак, «но ей удалось скрыться», сообщил источник ТАСС. «Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — заявил источник государственного агентства.

Источник «Агентства», близкий к проектам Собчак, рассказал, что на 26 октября у Собчак была запланирована запись в студии, «но ночью ее отменили». По его словам, позже сотрудникам проектов Собчак рекомендовали не ехать на работу в московский офис — и в итоге никто не поехал, опасаясь обысков.

Коммерческий директор холдинга Собчак стал фигурантом большого дела о вымогательстве денег у чиновников и бизнесменов через телеграм-каналы, утверждает источник РИА Новости в правоохранительных органах. «Это продолжение той большой истории», — сказал собеседник. В октябре МВД России сообщило, что задержало трех администраторов телеграм-каналов, которые, по версии следствия, публиковали заказные фейки о чиновниках и бизнесменах, а затем вымогали деньги за их удаление. В августе также задержали шесть администраторов телеграм-каналов, подозреваемых в вымогательстве (по одной из версий, ФСБ связывала их с СБУ; по другой — их задержали из-за вымогательства денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова).

Подробнее об этом В Москве арестованы шесть администраторов телеграм-каналов. Их обвиняют в мошенничестве и вымогательстве Есть версия, что ФСБ связывает их с СБУ

Еще одним фигурантом уголовного дела о вымогательстве стал бывший главный редактор журнала Tatler , сообщила Baza без ссылки на источник. Издание утверждает, что Романовского задержали одновременно с Сухановым вечером 24 октября в ресторане Regent — и они проходят по одному делу. В чем конкретно их подозревают, не уточняется. По данным Baza, недавно они создали некий телеграм-канал, который в последние дни перестал обновляться, но как это связано с уголовным делом, неясно. Источник ТАСС подтвердил, что Романовский задержан. Ему предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупном размере (часть 3 статьи 163 УК РФ), пишет Mash. Романовский вину не признал.

Телеграм-канал Varlamov News, который первым сообщил о задержании Суханова, писал со ссылкой на источник, что уголовное дело в отношении него, предположительно, связано с «блоком на негатив» в телеграм-каналах Собчак. Источник РБК, близкий к МВД, также сообщил, что Суханова подозревают в том, что он получал деньги за «блоки» в каналах Собчак, «гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании».

По данным Baza, Ариана Романовского и Кирилла Суханова задержали по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Baza утверждает, что «инициатором» дела выступил директор по особым поручениям госкорпорации Василий Бровко, который летом 2022 года «уже помогал следствию с другими „вымогателями“ из телеграма». Издание «Верстка» утверждает, что нашло телеграм-канал, который Романовский создал 12 октября и в котором среди прочего упоминался сотрудник «Ростеха».

Как ожидается, 26 октября следователь ГСУ ГУ МВД по Москве обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании Суханову и Романовскому меры пресечения.

Ксения Собчак называла преследование своего коммерческого директора давлением на СМИ. Она прокомментировала его задержание поздним вечером 25 октября в телеграм-канале «Кровавая барыня»:

Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как ОЧЕРЕДНОЕ давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело.

Не более чем за месяц, как говорила ранее Собчак, в России помимо Кирилла Суханова задержали трех сотрудников «Осторожно Media». Так, 21 октября в Твери задержали корреспондента и оператора Евгения Теренова, а 21 сентября в Москве — журналиста Сергея Простакова.