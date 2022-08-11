В Москве арестованы шесть администраторов телеграм-каналов. Их обвиняют в мошенничестве и вымогательстве Есть версия, что ФСБ связывает их с СБУ

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Сергей Коньков / ТАСС

Кузьминский суд Москвы 10 августа арестовал на два месяца трех администраторов телеграм-каналов — автора телеграм-канала «Адские бабки» , бизнесмена Ольгу Архарову и пиар-менеджера Инну Чурилову. Их обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, сообщает ТАСС.

В суде стало известно, что потерпевшим по делу проходит топ-менеджер банка Александр Ушаков; фабула дела на данный момент неясна. Баязитова, Архарова и Чурилова подозреваются в преступлении по части 3 пункту «б» статьи 163 УК РФ («вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»). Им грозит от семи до 15 лет колонии.

Архарова во время избрании меры пресечения признала свою вину частично, а Чурилова — в полном объеме и раскаялась в содеянном. Баязитова вину признать отказалась, выразив мнение, что причиной ее преследования стал опубликованный ей материал о воровстве денег руководством Промсвязьбанка. «Это банк, через который финансируется гособоронзаказ. В своей заметке я доказала, что руководство банка причастно к воровству денег, выделенных на оборонку», — сказала она.

председателя правления Промсвязьбанка, если помните, был директором СВР, фактически он развалил все СВР, иначе операция прошла бы, как и планировал Владимир Владимирович, буквально за две недели. Фактически из-за того, что я написала правду, я думаю, что именно из-за этого меня посадили.

Защита Баязитовой настаивала на домашнем аресте, так как у нее есть ряд заболеваний, в том числе сахарный диабет, и ей требуется постоянная помощь врачей. Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов выразил мнение, что правоохранительные органы не предоставили веских причин для ее содержания под стражей.

Главред Baza Никита Могутин заявил, что «Баязитова и вымогательство — нечто, что невозможно представить вместе». Основатель Life Арам Габрелянов выразил уверенность, что журналистку «очень грамотно подставили». Ксения Собчак назвала арест Баязитовой «издевательством над несчастной больной женщиной».

За день до ареста Баязитовой, Архаровой и Чуриловой стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал троих администраторов телеграм-канала «Проект Сканер» Владислава Малушенко, Евгения Москвина и Алексея Слободенюка по обвинению в мошенничестве в крупном размере (по данным ТАСС, арест произошел еще 4 августа).

Как писал ТАСС, «Сканер» «занимается раскрытием личных данных российских чиновников и сотрудников силовых структур». Агентство утверждает, что основателем канала является Руслан Карпук (более известен как Руслан Левиев, аналитик и создатель Conflict Intelligence Team), который в мае был заочно арестован по обвинению в распространении «фейков» о действиях российской армии. Сам Левиев рассказал, что не имеет никакого отношения к каналу «Сканер», объяснив, что журналисты связали его с ним по ошибке.

Один из двух арестованных администраторов «Сканера», по данным суда, работает в «Федеральном агентстве новостей», другие двое — в компании «Народные новости», которая входит в холдинг «Патриот» бизнесмена Евгения Пригожина. Сам Пригожин заявил, что аресты не связаны с деятельностью «Патриота» и что обыски в холдинге в рамках дела не проходили. «Силовики проявили бдительность и выковырнули заразу, в том числе из рядов холдинга, за что им спасибо», — заявил бизнесмен.

Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что все эти аресты — часть одного большого производства, инспирированного ФСБ, которая считает, что в телеграме действовала «целая сеть агентов» Службы безопасности Украины. Они якобы занимались «дискредитацией российского ВПК, а также финансовой и политической системы». Согласно другой версии, задержания авторов телеграм-каналов связаны с тем, что они вымогали деньги у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, угрожая выпустить негативные публикации о компании.

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