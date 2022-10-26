Коммерческого директора Ксении Собчак и бывшего главреда Tatler арестовали по делу о вымогательстве. Дело возбуждено по заявлению главы «Ростеха»

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Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Кирилла Суханова — коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает .

Суханова обвиняют в вымогательстве. Из материалов следует, что дело против него было возбуждено 24 октября по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова и некоего человека по фамилии Болдухаев.

По версии следствия, Суханов потребовал 11 миллионов рублей за «блок» на выход негативного материала в телеграм-канале «Тушите свет». «Верстка» писала, что этот канал вел бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, который, по неофициальным данным, тоже является фигурантом дела.

Суханов в суде заявил, что готов извиниться перед потерпевшим и признать вину в получении 800 тысяч рублей (как пишет "Медиазона", эти деньги ему, видимо, передали в ходе оперативного эксперимента, который упоминается в материалах дела). «А вот относительно остальных 11 миллионов, нужно отметить, что я не имею никакого доступа к данному каналу», — добавил Суханов.

Ксения Собчак прокомментировала меру пресечения, избранную для ее коммерческого директора, так:

Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение.

Обновлено. Бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского также отправили под арест на два месяца. В суде он заявил, что действительно писал посты в телеграм-канал «Тушите свет» (в том числе пост, за удаление которого у представителей Чемезова якобы требовали деньги), но «финансовых разговоров со стороной господина Чемезова не вел и денег ни с кем не обсуждал».

О задержании Кирилла Суханова стало известно 25 октября. 26 октября СМИ сообщили, что в связи с уголовным делом о вымогательстве прошел обыск в загородном доме Ксении Собчак. ТАСС написал со ссылкой на источник, что у самой ведущей никакого процессуального статуса в деле не было. На позднее собеседники ТАСС и RT заявили, что она стала подозреваемой.

По неофициальным данным, Собчак покинула Россию. Российские СМИ сообщили, что она купила авиабилеты через интернет, и оперативники хотели задержать ее в аэропорту, но ведущая уехала через Беларусь в Литву. Она перешла белорусско-литовскую границу пешком, заявил источник РИА Новости. Телеграм-канал «Три сестры», у которого немногим более 800 подписчиков, выложил видео, где, как утверждается, показано, как Собчак пересекает границу.

Источник литовского издания LRT подтвердил въезд телеведущей в Литву. По данным агентства BNS, что она прибыла в страну с израильским паспортом. О том, что Собчак получила израильское гражданство, весной писало местное издание Haaretz.

Подробнее об уголовном деле и отъезде Собчак

К Ксении Собчак пришли с обыском по делу о вымогательстве, по которому задержан ее коммерческий директор СМИ утверждают, что Собчак хотели задержать, но она уехала из России

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К Ксении Собчак пришли с обыском по делу о вымогательстве, по которому задержан ее коммерческий директор СМИ утверждают, что Собчак хотели задержать, но она уехала из России