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В Москве задержали коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова

Источник: ТАСС

В Москве задержан коммерческий директор медиахолдинга «Oсторожно Media» журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что Суханова задержали «в рамках уголовного дела», не уточнив деталей и статьи, по которой оно возбуждено. Его доставили в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий.

Сама Собчак днем в телеграме написала, что Суханов не выходит на связь с утра. Она заявила, что у нее нет никаких подтверждений его задержания.