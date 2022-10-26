Источники ТАСС и RT: Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве

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Телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, Собчак подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ). За это предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

«Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха», — сказал собеседник ТАСС. Агентство попыталось получить комментарий у Собчак, но она не стала ничего комментировать.

О том, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, также сообщил источник RT.

25 октября стало известно, что в Москве задержали коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Сама Собчак пояснила, что он был задержан по делу о вымогательстве. Она назвала произошедшее очередным примером давления на журналистику в России.

По данным Baza, вместе с Сухановым был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Как сообщило издание, поводом для их задержания стал так называемый «блок на негатив» в телеграм-каналах, а заявление на них написал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

26 октября СМИ сообщили, что в связи с уголовным делом о вымогательстве в загородном доме Собчак прошел обыск. Как рассказал источник ТАСС, у самой ведущей никакого процессуального статуса в деле не было.

При этом позднее СМИ сообщили, что Собчак уехала из России. По их данным, она купила авиабилеты через интернет, и оперативники хотели задержать ее в аэропорту, но ведущая уехала через Беларусь в Литву. По данным RT, Собчак покинула Россию незадолго до задержания своего коммерческого директора.

Подробнее об этом деле

К Ксении Собчак пришли с обыском по делу о вымогательстве, по которому задержан ее коммерческий директор СМИ утверждают, что Собчак хотели задержать, но она уехала из России

Подробнее об этом деле

К Ксении Собчак пришли с обыском по делу о вымогательстве, по которому задержан ее коммерческий директор СМИ утверждают, что Собчак хотели задержать, но она уехала из России