МВД отчиталось о задержании администраторов телеграм-каналов, шантажировавших чиновников и бизнесменов

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Полиция задержала трех «интернет-шантажистов», подозреваемых в создании и администрировании сети телеграм-каналов, где они публиковали заказные фейки о высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, а затем вымогали деньги за их удаление.

Как утверждает МВД, злоумышленники требовали от потерпевших переводить крупные суммы на анонимные криптокошельки. «Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно», — говорится в пресс-релизе ведомства.

МВД МЕДИА

Среди задержанных — 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, а также уроженец города Ульяновска. Все они заключены под стражу по делу о вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК, наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет).

По данным МВД, суммарное число подписчиков сети мошеннических телеграм-каналов достигает 900 тысяч.

Информированный источник РИА Новости утверждает, что в эту сеть входят такие телеграм-каналы, как «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief».

По сведениям телеграм-канала Mash, фигурантами дела являются создатель канала «Как-то вот так» Анатолий Спирин и владелец канала «Кремлевский мамковед» Станислав Садовый. Об их аресте сообщалось в конце сентября.

В августе в Москве по обвинению в вымогательстве арестовали шестерых администраторов телеграм-каналов, в том числе автора блога «Адские бабки» Александру Баязитову, бизнесмена Ольгу Архарову и пиар-менеджера Инну Чурилову.

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