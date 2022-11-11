Адвокат бывшего главреда Tatler, обвиняемого в вымогательстве, заявил, что тот получал задания для материалов от Ксении Собчак

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Дмитрий Малютов, адвокат бывшего главреда Tatler Ариана Романовского, арестованного по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, заявил, что у защиты есть документы, подтверждающие, что его подзащитный делал материалы для телеграм-канала «Тушите свет» по заданиям Ксении Собчак. Об этом сообщает РБК.

«Защита получила достаточное количество документов, свидетельствующих о том, что между Ксенией Собчак и Арианом Романовским, Тамерланом Бигаевым и Замирой Рамазановой были заключены гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, связанных с созданием на основании заданий Собчак материалов для проекта „Тушите свет“», — отметил Малютов в письме матери его подзащитного Марии Кузьминой.

Адвокат также сообщил, что журналисты были «обязаны размещать материалы по заявкам» от Собчак, а в случае нарушения условий конфиденциальности она может потребовать с каждого штраф в размере пяти миллионов рублей.

Кристина Цыпкало, адвокат Тамерлана Бигаева, также подтвердила РБК, что из условий договора следует, что Собчак выступала заказчиком материалов для телеграм-канала «Тушите свет».

Тверской районный суд Москвы 26 октября арестовал Ариана Романовского по делу о вымогательстве, фигурантом которого также является Кирилл Суханов — коммерческий директор Собчак. Дело было возбуждено 24 октября по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, Суханов потребовал 11 миллионов рублей за «блок» на выход негативного материала в телеграм-канале «Тушите свет».

Ксения Собчак уехала из России вскоре после ареста Романовского и Суханова. Сперва СМИ писали, что она проходит подозреваемой по этому делу, однако позже источник ТАСС в МВД заявил, что это не так. Собчак вернулась в Россию 7 ноября. Тогда же стало известно о новом фигуранте дела — журналисте Тамерлане Бигаеве.

«Тушите свет» — телеграм-канал, посвященный, по словам его создателей, светской журналистике. За неполных две недели существования в постах канала упоминались дочь Дмитрия Пескова, миллиардер Андрей Скоч, «выходец из Ростеха» Алексей Михеев, миллиардер Игорь Кесаев и Роман Абрамович. Последний пост — о дочери Андрея Скоча, отмечает «Верстка».

Подробнее о деле

К Ксении Собчак пришли с обыском по делу о вымогательстве, по которому задержан ее коммерческий директор СМИ утверждают, что Собчак хотели задержать, но она уехала из России

Подробнее о деле

К Ксении Собчак пришли с обыском по делу о вымогательстве, по которому задержан ее коммерческий директор СМИ утверждают, что Собчак хотели задержать, но она уехала из России