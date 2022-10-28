РБК: Ксения Собчак не проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве. Государственные СМИ утверждали обратное

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Источники РБК утверждают, что журналистка Ксения Собчак «на данный момент не является подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве», по которому проходят ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский.

«К ней претензий нет. Она здесь ни при чем», — сказал источник издания, знакомый с обстоятельствами уголовного дела, возбужденного против Суханова и Романовского.

Ксения Собчак на момент публикации заметки это не комментировала.

26 октября источники ТАСС и RT заявили, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Собеседник ТАСС говорил, что потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха».

Кирилла Суханова и Ариана Романовского задержали 25 октября, а на следующий день арестовали по делу о вымогательстве. По данным Baza, заявление на них написал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. На судебном заседании во время рассмотрения вопроса о заключении под стражу Суханова и Романовского фамилия Собчак не звучала. Сама Ксения Собчак расценила преследование Суханова как «какую-то чушь» и «облаву» на ее холдинг «Осторожно Media».

После задержания Кирилла Суханова Ксения Собчак покинула Россию. Она уехала в день, когда в ее загородный дом в Московской области пришли с обыском. Собчак через Беларусь въехала на территорию Литвы как гражданка Израиля. ТАСС утверждал, что у полиции было постановление следователя на задержание Собчак, «но ей удалось скрыться».

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