Разведка Литвы сообщила, что Ксения Собчак въехала в страну как гражданка Израиля

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Журналистка Ксения Собчак, которая уехала из России в Литву на фоне возможного уголовного преследования, въехала на территорию республики по паспорту Израиля. Об этом, как пишет литовское издание 15min, заявил директор департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис.

«Она находится в Литве и, как гражданке Израиля с израильским паспортом, ей не нужна виза, и она может ездить и быть здесь, если не ошибаюсь, 90 дней. Да, подтверждаем факт», — сказал Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu radijas. Ранее о том, что журналистка прибыла в Литву с израильским паспортом, неофициально сообщали источники литовских СМИ в погранслужбе.

Яунишкис отметил, что у литовской разведки нет данных о том, что пребывание Собчак в стране может представлять угрозу безопасности.

Ксения Собчак 26 октября, по данным российских информагентств, въехала в Литву через территорию Беларуси. В этот день в Московской области в доме Собчак прошел обыск, но она на нем не присутствовала.

Обыск провели по делу о вымогательстве, в рамках которого арестовали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, а также бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Дело в отношении них возбудили по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Источники ТАСС и RT заявили, что Собчак проходит по делу как подозреваемая.

О том, что Ксения Собчак получила гражданство Израиля, в апреле сообщила израильская газета Haaretz. Тогда мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова говорила, что не знает ничего об этом, а ее дочь ездила в Израиль «по медицинским делам». Собчак в то же время опубликовала видео из Московской области: «Нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе».

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