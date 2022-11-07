По делу о вымогательстве у главы «Ростеха» арестовали журналиста Тамерлана Бигаева

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Журналист Тамерлан Бигаев, работавший репортером светской хроники в холдинге Life, стал новым фигурантом уголовного дела о вымогательстве у гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает ТАСС.

Бигаеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ (предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет), Тверской суд Москвы санкционировал его арест до конца декабря.

Как утверждает Baza, изначально журналист проходил в качестве свидетеля по делу, но после допроса следователи сменили его статус на подозреваемого.

Бигаев, пишет издание, был одним из администраторов и авторов телеграм-канала «Тушите свет». По версии следствия, на этом канале опубликовали негативный пост о Чемезове, который затем удалили после договоренности об оплате между представителями «Ростеха» и коммерческим директором Ксении Собчак — Кириллом Сухановым.

Об уголовном деле о вымогательстве, возбужденном по заявлению Сергея Чемезова, стало известно в конце октября, когда были арестованы коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский. По этому же делу проходили обыски в подмосковном доме самой Собчак (накануне их она покинула страну), а также у журналиста Андрея Караулова. Оба они назывались свидетелями по делу о вымогательстве. 7 ноября СМИ сообщили о возвращении Собчак в Россию.

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