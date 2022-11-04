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«Ростех» пожаловался в правоохранительные органы на журналиста Андрея Караулова, поскольку опубликованные им материалы имели признаки клеветы и нанесли репутационный вред главе корпорации Сергею Чемезову. Такое заявление распространил в СМИ представитель «Ростеха», комментируя информацию об обысках в доме журналиста.

Караулов в своей деятельности вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой. В своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации.

Количество публикаций на канале Караулова, содержащих непроверенную информацию, в последнее время кратно увеличилось. Ряд материалов нанесли вред репутации генерального директора госкорпорации «Ростех», а информационная кампания, развернутая на ресурсах Караулова, имела, на наш взгляд, признаки клеветы. В связи с этим было принято решение обратиться с следственные органы для правовой оценки деятельности Андрея Караулова. (цитата по РБК)

Андрей Караулов наиболее известен как автор программы «Момент истины», выходившей с 1992-го по 2006 год на четырех российских телеканалах. После 2016 года программа выходила в ютьюбе, в 2018 году Караулов покинул проект. Затем вел свой ютьюб-проект, который в мае 2022 года заблокировала администрация YouTube.

Обыски в доме Андрея Караулова под Наро-Фоминском прошли 3 ноября. Следственные мероприятия связывали с делом о клевете, возбужденным по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сам Караулов заявил, что находится не в России и проходит по делу в качестве свидетеля.

В конце октября коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского арестовали по делу о вымогательстве. Заявление в отношении них, по данным СМИ, написал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. После задержания Суханова Ксения Собчак покинула Россию. Она уехала в день, когда в ее загородный дом в Московской области пришли с обыском.

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