К Андрею Караулову пришли с обыском по заявлению главы «Ростеха»

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Бывший автор программы «Момент истины» Андрей Караулов сообщил в телеграм-канале, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в его дом.

По словам Караулова, обыск проводят по заявлению о клевете, которое написал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «Люди, вооруженные автоматами, попытались болгаркой вырезать ворота», — написал журналист в телеграме. По его словам, все телефоны в его доме не отвечают.

ТАСС также сообщил, что, по данным правоохранительных органов, обыск в доме Караулова в Московской области проходит в рамках уголовного дела о клевете.

Сам Караулов, по всей видимости, при обыске не присутствует. Караулов сообщил РИА Новости, что находится в статусе свидетеля.

Андрей Караулов наиболее известен как автор программы «Момент истины», выходившей с 1992-го по 2006 год на четырех российских телеканалах. После 2016 года программа выходила в ютьюбе, в 2018 году Караулов покинул проект. Затем вел свой ютьюб-проект, который в мае 2022 года заблокировала администрация YouTube.

В конце октября коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского арестовали по делу о вымогательстве. Заявление в отношении них, по данным СМИ, написал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. После задержания Суханова Ксения Собчак покинула Россию. Она уехала в день, когда в ее загородный дом в Московской области пришли с обыском.

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