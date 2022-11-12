Евросоюз и Великобритания будут бойкотировать выступления российской делегации на саммите G20

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Евросоюз и Великобритания намерены бойкотировать выступления российской делегации и добиваться изоляции России на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии 15-16 ноября. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Газета отмечает, что страны также призовут Россию к прекращению войны в Украине, подчеркивая, что переговоры по мирному урегулированию должны проходить на приемлемых для Киева условиях.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на форуме возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин не планирует участвовать в саммите ни лично, ни в видеоформате. Bloomberg считает, что Путин принял такое решение, чтобы избежать потенциальной конфронтации с лидерами других стран.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поедет на саммит, если на нем будет присутствовать Владимир Путин. Через несколько дней пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский, скорее всего, будет участвовать в работе саммита онлайн.

Главные события дня

Война Двести шестьдесят второй день

Главные события дня

Война Двести шестьдесят второй день