CNN: в ходе отступления российских войск из Херсона разрушены семь мостов, в том числе на Каховской ГЭС
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Как минимум семь мостов, в том числе четыре через реку Днепр, были разрушены в Херсонской области в течение суток после анонсированного Минобороны РФ отвода войск из Херсона. Об этом пишет CNN, ссылаясь на анализ спутниковых снимков компании Maxar Technologies.
Среди них телеканал перечисляет автомобильно-пешеходный и железнодорожный Антоновские мосты, а также автомобильный и железнодорожный мосты над плотиной Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. CNN утверждает, что повреждения также получила дамба через реку Днепр. Судя по снимкам, вода вытекает из трех шлюзовых ворот на плотине.
Российская газета «Известия» 12 ноября опубликовала видео, на котором, как утверждается, показан момент подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС.
Кто несет ответственность за подрыв мостов, не уточняется. Российские «военкоры» и «патриотические» телеграм-каналы, освещавшие отвод войск из Херсона, писали, что взрыв на Антоновском мосту стал «сигналом» к тому, что вывод российской группировки с правого берега завершен. Херсонское издание «Мост» сообщало, что перед отступлением российские военные подрывали объекты инфраструктуры в Херсоне.
О выводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра было объявлено 9 ноября. В Минобороны РФ это решение объяснили невозможностью полноценного снабжения города и желанием сохранить жизни военнослужащих. Утром 11 ноября ведомство отчиталось об отступлении из Херсона. По сведениям Минобороны, всего на левый берег Днепра были выведены более 30 тысяч российских военнослужащих и около пяти тысяч единиц вооружений и военной техники. Уже днем в город вошли украинские военные.