CNN: в ходе отступления российских войск из Херсона разрушены семь мостов, в том числе на Каховской ГЭС

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Как минимум семь мостов, в том числе четыре через реку Днепр, были разрушены в Херсонской области в течение суток после анонсированного Минобороны РФ отвода войск из Херсона. Об этом пишет CNN, ссылаясь на анализ спутниковых снимков компании Maxar Technologies.

Среди них телеканал перечисляет автомобильно-пешеходный и железнодорожный Антоновские мосты, а также автомобильный и железнодорожный мосты над плотиной Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. CNN утверждает, что повреждения также получила дамба через реку Днепр. Судя по снимкам, вода вытекает из трех шлюзовых ворот на плотине.

Плотина в Новой Каховке в Херсонской области, 11 ноября Maxar Technologies / Reuters / Scanpix / LETA

Разрушенный фрагмент плотины в Новой Каховке в Херсонской области, 11 ноября Maxar Technologies / Reuters / Scanpix / LETA

Российская газета «Известия» 12 ноября опубликовала видео, на котором, как утверждается, показан момент подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС.

Кто несет ответственность за подрыв мостов, не уточняется. Российские «военкоры» и «патриотические» телеграм-каналы, освещавшие отвод войск из Херсона, писали, что взрыв на Антоновском мосту стал «сигналом» к тому, что вывод российской группировки с правого берега завершен. Херсонское издание «Мост» сообщало, что перед отступлением российские военные подрывали объекты инфраструктуры в Херсоне.

О выводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра было объявлено 9 ноября. В Минобороны РФ это решение объяснили невозможностью полноценного снабжения города и желанием сохранить жизни военнослужащих. Утром 11 ноября ведомство отчиталось об отступлении из Херсона. По сведениям Минобороны, всего на левый берег Днепра были выведены более 30 тысяч российских военнослужащих и около пяти тысяч единиц вооружений и военной техники. Уже днем в город вошли украинские военные.

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