Назначен временный командующий группировкой войск «Центр» в Украине. Предыдущего — генерала Лапина — критиковал Кадыров
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Начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков назначен временно исполняющим обязанности командующего войсками округа. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе ЦВО.
О том, что Лапина уволили с поста командующего группировки войск «Центр» ранее сообщали источники СМИ. Официального подтверждения этой информации нет. Ura.ru со ссылкой на собеседников в Минобороны РФ утверждало, что Лапину дали трехнедельный отпуск. В то же время один из источников издания заявил, что генерал-полковник подал рапорт об увольнении и к командованию уже не вернется.
Александр Лапин начал командовать Центральным военным округом РФ в 2017 году. Группировка войск «Центр», которую он возглавил в Украине, захватывала Луганскую область. Летом 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России.
В октябре Лапина начал активно критиковать глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, он обвинял генерала в сдаче Лимана и прорыве ВСУ на одном из участков фронта. При этом позицию Кадырова публично поддержал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.