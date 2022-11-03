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Начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков назначен временно исполняющим обязанности командующего войсками округа. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе ЦВО.

О том, что Лапина уволили с поста командующего группировки войск «Центр» ранее сообщали источники СМИ. Официального подтверждения этой информации нет. Ura.ru со ссылкой на собеседников в Минобороны РФ утверждало, что Лапину дали трехнедельный отпуск. В то же время один из источников издания заявил, что генерал-полковник подал рапорт об увольнении и к командованию уже не вернется.

Александр Лапин начал командовать Центральным военным округом РФ в 2017 году. Группировка войск «Центр», которую он возглавил в Украине, захватывала Луганскую область. Летом 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России.

В октябре Лапина начал активно критиковать глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, он обвинял генерала в сдаче Лимана и прорыве ВСУ на одном из участков фронта. При этом позицию Кадырова публично поддержал основатель Евгений Пригожин.

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Александр Лапин — российский генерал, которого Рамзан Кадыров обвиняет в отступлении в Украине и называет «бездарем» Что о нем известно? И как действовали его войска?

Подробнее об Александре Лапине

Александр Лапин — российский генерал, которого Рамзан Кадыров обвиняет в отступлении в Украине и называет «бездарем» Что о нем известно? И как действовали его войска?