Мать Ксении Собчак заявила, что та «очень скоро» вернется в Россию. Сама Собчак свое возвращение не анонсировала

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Журналистка Ксения Собчак, уехавшая за границу на фоне уголовного дела о вымогательстве против ее коммерческого директора, скоро вернется в РФ. Об этом РИА Новости заявила ее мать, член Совета Федерации Людмила Нарусова.

Отвечая на вопрос агентства, будет ли Собчак возвращаться в Россию, Нарусова сказала: «Будет, очень скоро». Сама Собчак свое возвращение не анонсировала. В какой стране она сейчас находится, неизвестно.

Нарусова также подтвердила наличие у ее дочери паспорта Израиля, отметив, что «Конституция РФ разрешает двойное гражданство».

Кроме того, сенатор заявила, что у Собчак нет никакого статуса по делу о вымогательстве, в рамках которого в доме журналистки прошел обыск. «Адвокаты обжалуют сам факт обыска», — добавила Нарусова.

26 октября стало известно, что дом Ксении Собчак обыскали по делу о вымогательстве, в рамках которого был задержан коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов. Еще одним фигурантом дела стал бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Их с Сухановым обвинили в попытке получить деньги за удаление поста про главу «Ростеха» Сергея Чемезова из телеграм-канала «Тушите свет», который вел Романовский. Суханова и Романовского отправили под стражу.

Собчак на фоне уголовного дела уехала в Литву. Она попала в страну по паспорту Израиля, сообщила литовская разведка. До этого источники ТАСС и RT заявили, что журналистка вошла в число подозреваемых по делу о вымогательстве. Позднее ТАСС сообщил, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. Адвокат журналистки Сергей Бадамшин на это ответил, что у нее «не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу».

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