Аstra: группу мобилизованных почти месяц держат в подвалах и полуразрушенной тюрьме из-за отказа возвращаться на передовую

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Около 20 мобилизованных россиян удерживают на территории аннексированной Луганской области из-за отказа возвращаться на передовую. Об этом издание Аstra сообщило 22 октября со ссылкой на близких нескольких мобилизованных.

По информации издания, в группе мобилизованных — жители Брянской области других регионов России. Как минимум двое из них даже не расписались за получение повестки, что является нарушением правил призыва. Мужчины прошли , после чего их отправили в Белгородскую область.

«Утром 1 октября он уже прибыл в расположение воинской части в Белгородской области и уже к вечеру этого же дня был отправлен на передовую линию фронта на территории Украины. С 1 на 2 октября они с сослуживцами попали под минометный обстрел, после чего вернулись в часть и обнаружили пропажу абсолютно всех личных вещей», — рассказала сестра одного из мобилизованных;

«Далее была снова команда идти на передовую, но понимая, что их туда отправляют без четко поставленной задачи, без необходимого набора вещей для выполнения непонятных задач, они отказались. После чего у мужчин забрали оружие и посадили в подвал, абсолютно не пригодный для размещения личного состава», — рассказал друг этого же мобилизованного.

Аstra опубликовала два видео, которые мобилизованные сняли в помещениях, где их удерживали. На одном из видео человек, который снимает, называет дату — 2 октября. 22 октября Аstra писала, что мобилизованных заставляют вернуться на фронт, угрожая 10 годами тюрьмы.

Мужчин поместили сначала в подвал в Кременной, затем в подвал в Рубежном, по последним данным, они находятся на территории частично разрушенной при обстрелах, уже не действующей тюрьмы в Перевальском районе аннексированной Луганской области. 28 октября Аstra сообщила, что связалась с Красным Крестом, у которого есть отделение в этом районе. Там заявили, что в данный момент не имеют доступа в «подобные учреждения».

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении. По словам министра, по повесткам призвали 300 тысяч человек: 82 тысячи из них уже направлены на передовую, 218 тысяч проходят обучение.

Официально мобилизация завершится после того, как Владимир Путин подпишет соответствующий указ. Он его пока не подписал.

Мобилизованные и их семьи ранее неоднократно жаловались на отправку на фронт без необходимой подготовки и набора вещей. Шойгу на встрече с Путиным признал проблемы с материальным снабжением, но заявил, что они имели место на начальном этапе, а сейчас уже решены.