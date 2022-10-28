CNN: Канье Уэст хотел назвать один из своих альбомов в честь Гитлера

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Американский рэпер Канье Уэст (официально сменил имя на Йе) хотел дать название «Hitler» своему альбому, который вышел в 2018 году и в итоге получил название «Ye». Об этом рассказали четыре источника CNN.

Почему Уэст изменил свои планы насчет названия, они не знают.

Человек, который раньше работал с Уэстом и уволился после жалоб на враждебную обстановку на рабочем месте, рассказал, что рэпер говорил о прочтении книги Гитлера «Mein Kampf» и восхищался тем, как в нацистской Германии использовали пропаганду.

«Он хвалил Гитлера, говоря, как невероятно то, что он смог сосредоточить в своих руках столько власти, и говорил обо всех великих вещах, которые он и нацистская партия добились для немецкого народа», — сказал источник CNN, добавив, что ближний круг Уэста знал о его интересе к Гитлеру.

Несколько недель назад бывший журналист издания TMZ Вэн Лэтан, который в 2018 году раскритиковал Уэста за его слова в интервью TMZ о том, что 400 лет рабства в США были «выбором» темнокожих, заявил, что Уэст упоминал Гитлера и тогда.

«Он сказал что-то вроде: „Я люблю Гитлера, я люблю нацистов“. Что-то в этом роде, когда он был там. И они убрали это из интервью по какой-то причине. Это было не мое решение», — утверждает Лэтан.

Канье Уэст стал героем череды скандалов этой осенью. В начале октября он появился в футболке «White Lives Matter», отсылающей к названию движения за права темнокожих «Black Lives Matter». Также он намекнул в переписке с рэпером Шоном Комбсом, что того контролируют влиятельные евреи, и написал в твиттере, что переходит «в смертельный режим против еврейского народа».

Уэста обвинили в антисемитизме. Сотрудничество с ним остановили бренды Adidas, Balenciaga и голливудское агентство CAA. Twitter и наложили ограничения на страницы рэпера. После этого Уэст решил купить соцсеть Parler, которая известна как платформа сторонников экс-президента США Дональда Трампа (поддержку ему выражал и сам Уэст).

На этой неделе Twitter купил миллиардер Илон Маск, после чего соцсеть сняла ограничения с аккаунта Уэста. Ранее Маск заявил, что высказал рэперу свою «озабоченность» насчет его высказываний о евреях в твиттере.