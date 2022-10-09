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Twitter заблокировал аккаунт Канье Уэста. Instagram наложил ограничения на его страницу

Источник: BuzzFeed News

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт рэпера Канье Уэста (или Йе) после того, как он опубликовал антисемитский твит. Представитель компании сообщил BuzzFeed News, что учетная запись заблокирована из-за нарушения политики соцсети.

На выходных Канье Уэст прервал молчание в твиттере, которое хранил с выборов президента США в ноябре 2020 года. Вечером 8 октября он опубликовал сообщение «против еврейского народа»; сейчас твит удален за нарушение правил соцсети, его цитирует BuzzFeed:

Я сейчас немного сонный, но когда я проснусь, я перейду в смертельный режим 3 против ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Смешно, что я-то на самом деле не могу быть антисемитом, потому что темнокожие люди — на самом деле евреи, а вы, ребята, со мной игрались и пытались прокатить любого, кто против вашей повестки.

Instagram, в свою очередь, «наложил ограничения» на аккаунт Уэста после того, как рэпер нарушил правила и рекомендации соцсети, заявил NBC News представитель компании Meta. Ранее Канье Уэст опубликовал пост, который назвали антисемитским: в переписке с рэпером Шоном Комбсом он намекнул, что Комбса контролируют влиятельные евреи. Instagram удалил пост, не уточнив, какой именно.

Ранее в октябре компания Adidas сообщила, что пересмотрит партнерство с Канье Уэстом, в рамках которого вышла успешная коллаборация Yeezy — основа состояния рэпера. Это случилось после того, как Уэст появился в футболке «White Lives Matter», отсылающей к названию движения за права темнокожих «Black Lives Matter». Forbes сообщил, что, если Adidas расторгнет контракт с Уэстом, то он перестанет быть миллиардером: сейчас журнал оценивает состояние рэпера в два миллиарда долларов, из которых полтора миллиарда — контракт с Adidas.