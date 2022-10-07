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Компания Adidas объявила, что пересмотрит партнерство с рэпером Канье Уэстом (или Йе), в рамках которого вышла успешная коллаборация Yeezy.

«После неоднократных попыток урегулировать ситуацию в частном порядке мы приняли решение о пересмотре партнерства», — говорится в заявлении компании, которое цитируют Forbes и другие издания.

Во время пересмотра партнерства Уэст и Adidas продолжат совместно управлять линейками обуви и одежды Yeezy. «Коллаборация Adidas Yeezy — одна из самых успешных в истории нашей индустрии», — отметили в компании.

В Adidas подчеркнули, что «успешные партнерства основаны на взаимном уважении и общих ценностях». Forbes связал этот комментарий с тем, что в сентябре Уэст отказался продолжать работать с сетью модной одежды Gap.

Канье Уэст, комментируя решение Adidas, написал в пост, в котором , что компания «украла» его дизайн: «***** Adidas. Я есть Adidas. Adidas изнасиловал и украл мой дизайн». Сейчас пост удален. В июне Уэст обвинил Adidas в том, что компания создала обувь, похожую на дизайн Yeezy, но не включила этот товар в их соглашение, напоминает BBC News.

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