После блокировки в Twitter и Instagram Канье Уэст решил купить соцсеть Parler. Она получила известность как платформа сторонников Трампа

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Рэпер Канье Уэст (официально сменивший имя на Йе) достиг соглашения о покупке социальной сети Parler. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Parlement Technologies — материнской компании Parler.

«В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны быть уверены, что у нас есть право на свободное самовыражение», — цитируются слова Уэста в пресс-релизе.

Ожидается, что сделка по покупке Parler будет закрыта до конца года. Ее сумма не раскрывается.

Как пишет Reuters, Уэст, по всей видимости, зарегистрировался в Parler 17 октября. Ранее в октябре музыкант попал под ограничения в Twitter и из-за высказываний, которые модераторы соцсетей сочли антисемистскими.

Parler — платформа микроблогов, которая была создана в 2018 году американцами Джоном Матце и Джаредом Томсоном. Она позиционировала себя как Twitter без цензуры. Во время президентского срока Дональда Трампа, который жаловался на ограничения свободы слова в твиттере, Parler получила популярность среди сторонников президента (о поддержке Трампа заявлял и сам Канье Уэст)

После штурма Капитолия в январе 2021 года Amazon, представлявший Parler услуги хостинга, объявил о ее отключении от своих серверов, а Apple и Google удалили соцсеть из своих магазинов приложений. Позднее Parler несколько изменила свою политику модерации контента, и ее вернули в App Store и Google Play.

Аудитория Parler оценивается в 250 тысяч активных пользователей в месяц. Компания привлекла финансирование на общую сумму 56 миллионов долларов.

Состояние Канье Уэста оценивается в два миллиарда долларов. Большая часть этих денег — заработок на линейке обуви и одежды Yeezy, совместной с Adidas. В начале октября компания объявила о решении пересмотреть партнерство с Уэстом после того, как он появился в футболке «White Lives Matter».

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