Adidas разорвал партнерство с Канье Уэстом из-за его антисемитских высказываний. Выпуск одежды и обуви под брендом Yeezy прекратится

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Немецкий производитель спортивных товаров Adidas объявил о разрыве партнерства с американским рэпером Канье Уэстом (его официальное имя — Йе), вместе с которым была создана линейка одежды и обуви Yeezy. Об этом сообщается на сайте Adidas.

Adidas не терпит антисемитизма и любого другого проявления языка вражды. Недавние комментарии и действия Йе были неприемлемыми, полными ненависти и опасными, они нарушают ценности компании, такие как разнообразие и инклюзивность, взаимное уважение и справедливость.

После тщательного анализа компания приняла решение немедленно прекратить партнерство с Йе, прекратить производство продуктов под брендом Yeezy и прекратить все платежи Йе и его компаниям. Adidas немедленно прекратит деятельность Adidas Yeezy.

По данным Adidas, из-за разрыва партнерства с Уэстом компания недополучит 250 миллионов долларов прибыли в этом году. После объявления акции Adidas упали на 4%, отмечает CNBC.

Кроме прочего, Adidas уточнили, что сохраняют все права на дизайн существующих товаров Yeezy, а также предыдущих и новых цветовых решений в рамках коллаборации.

Уэст решение Adidas пока не прокомментировал.

В начале октября Канье Уэст появился в футболке «White Lives Matter», отсылающей к названию движения за права темнокожих «Black Lives Matter». Кроме того, он написал в твиттере, что перейдет «в смертельный против еврейского народа», и намекнул в переписке с рэпером Шоном Комбсом, что того контролируют влиятельные евреи.

Действия рэпера вызвали много критики. Adidas объявила, что пересмотрит сотрудничество с ним. Ранее компания называла коллаборацию Yeezy одной из самых успешных в спортивной индустрии. Уэст заключил контракт с Adidas в 2013 году. Сообщалось, что компания ежегодно продавала товары Yeezy на два миллиарда долларов в год, а рэпер получил по контракту в общей сложности 1,5 миллиарда (его совокупное состояние оценивается в два миллиарда долларов).

Помимо Adidas, из-за высказываний Уэста сотрудничество с ним ранее остановил бренд Balenciaga и голливудское агентство CAA. Twitter и наложили ограничения на страницы рэпера. После этого Уэст решил купить соцсеть Parler, которая известна как платформа сторонников экс-президента США Дональда Трампа.