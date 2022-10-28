Илон Маск уволил гендиректора и финансового директора Twitter через несколько часов после покупки компании. Ожидается, что он возглавит ее сам

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Илон Маск уволил из компании Twitter гендиректора Парага Агравала, финансового директора Неда Сегала, главного юриста Виджайю Гадде и ряд других топ-менеджеров. Об этом со ссылкой на источники пишут Reuters, Associated Press и другие СМИ.

Агравал и Сегал были выведены из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, говорят источники Reuters. По данным Insider, компенсация Агравала составит более 38 миллионов долларов, Сегала — более 25 миллионов.

По данным источников CNBC, в ближайшие месяцы гендиректором компании будет сам Маск.

«Птичка освобождена», — написал Маск в своем твиттер-аккаунте вскоре после покупки.

Илон Маск стал владельцем Twitter 27 октября, заплатив за компанию за 44 миллиарда долларов. Он должен был сделать это до установленного судом дедлайна — 28 октября; в противном случае были бы назначены слушания по иску компании, оспаривавшей попытку Маска отказаться от сделки по покупке.

27 октября Маск опубликовал обращение к рекламодателям, в котором заявил, что решился на сделку не ради заработка, а потому что любит человечество и хочет «попытаться помочь» ему. «Для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую городскую площадь, на которой можно обсуждать широкий спектр убеждений — здраво, не прибегая к насилию», — сказал бизнесмен.