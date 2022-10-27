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Бизнесмен Илон Маск опубликовал обращение к рекламодателям Twitter, в котором попытался объяснить причины, по которым он решил приобрести сервис микроблогов.

В обращении, опубликованном в твиттере, Маск, в частности, заявил, что решился на сделку «не потому, что это было просто» и «не для того, чтобы заработать больше денег».

«Я сделал это, чтобы попытаться помочь человечеству, которое я люблю», — написал Маск. Он добавил, что «неудача в достижении этой цели, несмотря на все наши усилия, является вполне реальной возможностью».

«Для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую городскую площадь, на которой можно обсуждать широкий спектр убеждений — здраво, не прибегая к насилию», — написал Маск.

Далее бизнесмен заверил, что твиттер будет не территорией вседозволенности, но дружелюбной и гостеприимной платформой, где каждый сможет найти именно то, что ему хочется, «как, например, при выборе фильмов или видеоигр, ориентируясь на возраст и опыт».

Обращаясь к рекламодателям, Маск заявил, что правильно сделанная реклама, по его мнению, может развлекать, радовать и информировать, но только в том случае, если она показывается именно тем пользователям, которым адресована.

В апреле Илон Маск объявил о намерении купить Twitter за 44 миллиарда долларов, или по цене 54,20 доллара за акцию. Сообщалось, что стороны достигли договоренностей, но позже бизнесмен заявил, что сделка «временно поставлена на паузу» из-за подсчетов количества фейковых и спамерских аккаунтов в соцсети.

В начале июля Маск объявил об отказе от покупки Twitter, заявив, что компания не предоставила ему данные для оценки количества ботов. В Twitter назвали этот предлог надуманным. Обе стороны пошли в суд.

В октябре Маск предложил Twitter возобновить сделку по покупке компании, на тех же условиях — за 44 миллиарда долларов.