Илон Маск заявил, что сделка по покупке Twitter «временно поставлена на паузу». Акции компании рухнули

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Илон Маск заявил, что сделка по покупке им компании Twitter «временно поставлена на паузу» из-за подсчетов количества фейковых и спамерских аккаунтов в соцсети.

После этого объявления акции Twitter на предварительных торгах упали более чем на 20%, но затем немного поднялись.

По словам Маска, сделка приостановлена «в ожидании подтверждения оценки, что фейковые и спам-аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей». Как пишет Reuters, эта оценка содержалась в докладе Twitter за первый квартал 2022 года, в котором компания сообщила о 229 миллионах «монетизируемых» с помощью рекламы пользователей.

Как пишет Associated Press, неясно, может ли ситуация с количеством фейковых и спамерских аккаунтов сорвать сделку.

12 мая компания объявила о приостановке найма новых сотрудников на ключевые должности и сокращении расходов, а также об увольнении двух топ-менеджеров.

В апреле Маск объявил о намерении купить Twitter за 44 миллиарда долларов, или по цене 54,20 доллара за акцию. К 12 мая цена акций опустилась до 45 долларов (как пишет CNBC, биржевая стоимость компании, таким образом, сейчас на 9 миллиардов долларов ниже, чем предложение Маска).

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