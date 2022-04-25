Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

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Богатейший человек мира Илон Маск достиг договоренности с руководством Twitter о покупке компании, сообщает Reuters.

Итоговая сумма сделки составит 44 миллиарда долларов. Акционеры получат по 54,2 доллара за каждую обыкновенную акцию, что на 38% больше их стоимости по состоянию на 1 апреля, когда стало известно, что Маск приобрел 9%-ный пакет акций компании.

В Twitter подтвердили факт продажи компании Маску. Совет директоров одобрил сделку единогласно; ожидается, что она будет закрыта до конца 2022 года.

После завершения сделки, подчеркивается в пресс-релизе, компания перестанет быть публичной — ее акции можно будет продавать только во внебиржевом порядке.

О намерении купить Twitter Маск впервые заявил в середине апреля. Бизнесмен отмечал, что хочет превратить соцсеть, в последние годы критикуемую за политику модерации, в место «выражения свободы слова по всему миру».

Первоначально предполагалось, что сумма сделки составит 43 миллиарда долларов.

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