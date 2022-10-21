Власти России объявили о закрытии мобильных военкоматов на границе с Грузией 

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Сотрудники мобильных военкоматов прекращают работу в пунктах пропуска Верхний Ларс и Нижний Зарамаг через границу России с Грузией и Южной Осетией. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Военкоматы закроются 22 октября.

«Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала. Кроме того, Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны», — написал Меняйло в телеграм-канале.

Мобильные военкоматы стали открывать на российских границах после объявления 21 сентября так называемой «частичной мобилизации» в стране. После этого многие россияне, опасаясь призыва, стали покидать страну, из-за чего на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией образовались огромные очереди и автомобильные пробки.

27 сентября мобильный военкомат появился на российско-грузинской границе. На следующий день такой же открылся в Ленинградской области в пункте пропуска Торфяновка на границе с Финляндией. 2 октября представитель военкома Северной Осетии отчитывался, что в пункте пропуска Верхний Ларс выезжающим гражданам были выданы более 180 повесток о мобилизации.

В рамках «частичной мобилизации» Минобороны РФ объявляло о планах призвать около 300 тысяч человек. 14 октября Владимир Путин заявил, что в армию призваны уже 222 тысячи человек, пообещав закончить мобилизацию в течение двух недель. Источник «Медузы», близкий к одному из федеральных министерств, заявлял, что мобилизовать планируют 1,2 миллиона человек. В Кремле это отрицали.

Что происходило на Верхнем Ларсе

На границе России и Грузии — настоящий хаос. Вот как выглядят россияне, которым все-таки удалось сбежать от военкомата Фотографии «Медузы»

Что происходило на Верхнем Ларсе

На границе России и Грузии — настоящий хаос. Вот как выглядят россияне, которым все-таки удалось сбежать от военкомата Фотографии «Медузы»