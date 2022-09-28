На российско-финской границе открыли мобильный военкомат

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В Выборгском районе Ленинградской области в пункте пропуска Торфяновка на границе с Финляндией заработал мобильный пункт призыва на военную службу.

Как рассказали изданию 47news в областном военкомате, в мобильном пункте вручают повестки тем гражданам, кто подлежит «частичной мобилизации», остальные могут там самостоятельно записаться добровольцами на военную службу по контракту.

Ранее подобный мобильный военкомат появился на российско-грузинской границе в районе КПП Верхний Ларс в Северной Осетии.

После объявления в России мобилизации с 21 сентября на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией образовались огромные очереди и автомобильные пробки с россиянами, которые покидают страну, опасаясь призыва на военную службу.

Наиболее серьезная ситуация сложилась на российско-грузинской границе, где очередь из машин растянулась на десятки километров. Глава Северной Осетии объявил режим повышенной готовности в районах, граничащих с Грузией, запретив пускать на территорию республики автомобили с номерами из других регионов России.

Сухопутную границу с Финляндией за последние дни пересекли более 40 тысяч россиян. Как ожидается, 29 сентября финские власти могут ограничить въезд для граждан России по туристическим визам, поскольку массовый приток россиян угрожает международному положению страны.

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